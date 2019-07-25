هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 10:00 ص

دبي (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام إماراتية يوم الخميس أن محكمة قضت بسجن فلبيني عشر سنوات لانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية والترويج لأيديولوجية التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن المتهم آسيوي يبلغ من العمر 35 عاما، وقالت إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بتغريمه مليوني درهم (544 ألفا و543 دولارا)، "كما قضت المحكمة بتحميله كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم".

وذكرت صحيفتا ذا ناشونال وجلف نيوز أن الرجل خادم فلبيني الجنسية. ونقلت ذا ناشونال عن محاميه قوله أمام المحكمة إن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالسفارة الفلبينية أو المحامي للحصول على تعليق.

سنت الإمارات العام الماضي قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب، كما أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب في 2014.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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