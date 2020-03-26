هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 11:48 ص

الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في برلين يوم 12 يونيو حزيران 2019. تصوير: هانيبال هنيشكه - رويترز.

دبي (رويترز) - كتب الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على تويتر يوم الخميس أن الإمارات ستشارك في قمة افتراضية تعقد برئاسة الملك سلمان عاهل السعودية في وقت لاحق يوم الخميس عبر الإنترنت لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات عالمية، لمناقشة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الأمير محمد أن الإمارات ستشارك "بروح التضامن والتكاتف".

وتابع "نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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