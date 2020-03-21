هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2020 06:34 م

مجموعة من الأشخاص على شاطئ جميرا في دبي بالامارات يوم 19 مارس اذار 2020. تصوير: كريستوفر بيك-رويترز.

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت أن الإمارات قررت فرض إغلاق مؤقت للشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب اعتبارا من الأحد ولمدة أسبوعين لمخاوف من فيروس كورونا.

وسيُسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم الخدمة في الفترة ذاتها، قابلة للمراجعة والتقييم، على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" والتي لا تقل عن مترين.

(تغطية صحفية سمر حسن ويوسف سابا - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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