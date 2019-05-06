هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 06:45 م

دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات في تغريدة إن الإمارات أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل المياه الإقليمية للدولة في 30 أبريل نيسان.

وأضافت أن أربعة عسكريين كانوا على متن الزورق وهم قطريان وفلسطيني وهندي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الخارجية القطرية قولها في بيان إن الزورق القطري كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الإماراتية، حيث قامت السلطات الإماراتية باحتجازه وطاقمه.

وأكد البيان الإفراج عن الزورق.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في 2017، واتهمتها بدعم الإرهاب الأمر الذي تنفيه الدوحة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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