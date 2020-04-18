هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2020 02:55 م

رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في دبي يوم 31 مارس آذار 2020. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت أن دولة الإمارات قررت فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة من ينشرون معلومات طبية بشأن فيروس كورونا تتعارض مع البيانات الرسمية.

وتهدف هذه الخطوة على ما يبدو إلى مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والشائعات المتصلة بتفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة 37 شخصا في الإمارات فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك حتى يوم الجمعة 6300 حالة.

وقالت الوكالة نقلا عن القرار الحكومي "يحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا... وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول".

ويشير نص قرار الحكومة إلى "أشخاص" فحسب دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.

(الدولار=3.6728 درهم إماراتي)

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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