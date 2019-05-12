هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 10:09 م

دبي (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأحد أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادث وقع قرب إمارة الفجيرة، وهي واحدة من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، وتطل على مضيق هرمز.

وقالت مصادر بقطاعي التجارة والصناعة إن العمليات بالميناء تسير على ما يرام يوم الأحد.

ويفصل المضيق، وهو ممر بحري حيوي لنقل النفط والغاز للأسواق العالمية، بين دول الخليج وإيران التي دخلت في حرب كلامية متصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة.

وقال البيان الذي أذاعته وكالة أنباء الإمارات "تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن طبيعة التخريب ولم يحدد السفن باستثناء القول إنها تنتمي لدول مختلفة، وقال إن الحادث لم يسفر عن أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود. ولم توجه الإمارات اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة.

وزاد التوتر بالمنطقة حيث أعلنت واشنطن عن إرسال حاملة طائرات وقوات أخرى إلى الشرق الأوسط بسبب ما قالت إنها تهديدات إيرانية بينما وصفت طهران الوجود العسكري الأمريكي بأنه يعتبر "هدفا" وليس تهديدا.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين ردا على اتصال من رويترز إنه على علم بالتقرير لكنه أحال أي استفسار إلى السلطات الإماراتية.

* إجراءات أمنية

وقال حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يوم الأحد إن التقارير عن وقوع "انفجارات" قرب ميناء الفجيرة تظهر هشاشة أمن دول الخليج.

ونفت حكومة الفجيرة في تغريدة على تويتر تقارير إعلامية عن وقوع تفجيرات داخل ميناء الفجيرة، وقالت إن المنشأة تعمل بشكل طبيعي.

ولم يحدد البيان المنافذ الإعلامية التي نشرت التقارير، لكن موقع برس تي.في الإيراني نقل عن قناة الميادين اللبنانية قولها إن سبع ناقلات نفط تعرضت لهجوم في الميناء.

ونفى بيان وزارة الخارجية الإماراتية وقوع أي حادث داخل الميناء وقال إن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وفتحت تحقيقا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأكد البيان "ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

وزادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على إيران باستهدافها بعقوبات منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015.

وكثفت واشنطن العقوبات على طهران هذا الشهر بإلغاء إعفاءات سمحت لبعض البلدان بشراء النفط الإيراني قائلة إنها ترغب في تقليص صادرات الخام الإيراني إلى الصفر. وقالت إيران إنها لن تسمح بوقف صادراتها من الخام.

ووصفت البحرين حادث الفجيرة بأنه "عمل إجرامي خطير".

(تغطية ماهر شميطلي والكسندر كورنويل ورانيا الجمل - إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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