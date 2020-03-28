هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2020 03:28 م

أعضاء في فريق طبي يرتدون ملابس حماية أثناء رش مطهرات في مصعد عقب فرض حظر تجول في دبي يوم الجمعة. صورة لرويترز من المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

دبي (رويترز) - قالت وزارة الصحة الإماراتية يوم السبت إن البلاد مددت حتى الخامس من أبريل نيسان حظر التجول الليلي الفعلي لتعقيم الأماكن العامة.

وتأتي خطة تعقيم الأماكن العامة في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وسيتم التنفيذ بين الساعة الثامنة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) والساعة السادسة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) كل يوم خلال هذه الفترة.

وبدأ ذلك في 26 مارس آذار وكان في الأصل سينتهي في صباح 29 مارس.

وقالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم وزرة الصحة في مؤتمر صحفي نقلته محطات تلفزيون محلية "كلنا ثقة بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وبرفع نسبة الالتزام، والبقاء في المنزل خلال فترة".

وسجلت الإمارات حالتي وفاة من الوباء و468 حالة إصابة.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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