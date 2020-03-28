هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2020 09:18 م

أعضاء في فريق طبي يرتدون ملابس حماية أثناء رش مطهرات في مصعد عقب فرض حظر تجول في دبي يوم الجمعة. صورة لرويترز من المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

دبي (رويترز) - مددت الإمارات يوم السبت حظر التجول الليلي حتى الخامس من أبريل نيسان من أجل تعقيم الأماكن العامة لمكافحة فيروس كورونا فيما سجلت قطر أول حالة وفاة بالمرض.

وبدأت الإمارات حملة التعقيم التي تُنفذ فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السادسة صباحا يوميا في 26 مارس آذار وكان من المقرر أن تنهيها صباح يوم 29 مارس آذار.

وقالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي نقلته محطات تلفزيون محلية "كلنا ثقة بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وبرفع نسبة الالتزام، والبقاء في المنزل خلال فترة".

وأصبحت قطر أحدث دولة خليجية تعلن عن أول حالة وفاة بسبب كورونا فيها وهي لمقيم من بنجلادش.

ومعظم حالات الإصابات في قطر، والتي بلغت 590 حالة، لعمال وافدين في البلاد التي يمثل الأجانب معظم القوة العاملة فيها.

وقالت قطر يوم السبت إنها وضعت 31 بحرينيا في الحجر الصحي بعد وصولهم إلى الدوحة من إيران يوم الجمعة. ولا يمكن لهؤلاء الذهاب إلى بلادهم مباشرة لأن البحرين واحدة من الدول الأربع التي تفرض مقاطعة على قطر منذ منتصف عام 2017 بسبب خلاف سياسي.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن الدوحة عرضت إعادة البحرينيين إلى بلادهم على متن طائرة خاصة.

وأضاف في بيان "السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار" وأن البحرين قالت إنها سترسل طائرة في المستقبل لإعادتهم. وذكر المكتب أن السلطات القطرية أجرت فحوصا للبحرينيين لمعرفة إن كانوا مصابين بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في البحرين لرويترز إن المنامة تمضي قدما في خطتها للإجلاء وأرسلت ثلاث رحلات مستأجرة إلى إيران حتى الآن.

وأعلنت دول الخليج العربية الست أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة في المجمل وبينها إصابات كثيرة لها علاقة بالسفر إلى إيران كما سجلت هذه البلدان 11 وفاة بالفيروس.

وسجلت الإمارات حالتي وفاة و468 إصابة. وزار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "مركز إجراء الفحص من المركبة" للكشف عن فيروس كورونا يوم السبت ونشر صورة على تويتر له وهو يتلقى مسحة أنفية أثناء وجوده في سيارة.

وأعلنت دبي، مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة وأحد مراكز الطيران العابر الرئيسية، مزيدا من الحوافز لحماية اقتصادها الذي تضرر بشدة من تعطل حركة السفر العالمية وإغلاق معظم الأماكن العامة في دولة الإمارات.

ومن بين الإجراءات التي أعلنها مجلس المناطق الحرة بدبي يوم السبت تأجيل دفع الإيجارات لمدة ستة أشهر وإلغاء الغرامات والسماح بعقود التوظيف المؤقتة حتى نهاية العام لدعم جهود التوظيف حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات.

(تغطية صحفية عزيز اليعقوبي والكسندر كورنويل وماهر شميطلي وأحمد طلبة وسعيد أزهر - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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