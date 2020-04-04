هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2020 12:21 م

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دبي يوم 31 مارس آذار 2020. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.

دبي (رويترز) - أفادت وكالة أنباء الإمارات في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة بأن الإمارات قررت تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى لتطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويتم تنفيذ حملة تطهير تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي. ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.

وبدأت هذه الحملة في 26 مارس آذار وجرى تمديدها بالفعل قبل أسبوع حتى الخامس من أبريل نيسان.

وقالت الوكالة "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني"، دون ذكر موعد انتهاء هذه الحملة.

وأعلنت الإمارات ارتفاعا حديثا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إذ جرى تشخيص إصابة المئات به منذ الأول من أبريل نيسان الجاري.

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة 1264 وتسع وفيات.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل وليزا بارينجتون - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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