هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 10:25 م

شارع يخلو من المارة والسيارات في دبي يوم 28 مارس اذار 2020. تصوير: ساتيش كومار - رويترز.

دبي (رويترز) - قال مسؤول يوم الاثنين إن دولة الإمارات ستمدد حظر التجول الليلي ساعتين بدءا من يوم الأربعاء بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحكومة قولها إنها ترحب بعودة حاملي الإقامة السارية الموجودين في الخارج ولهم أقارب داخل البلاد اعتبارا من أول يونيو حزيران.

وكانت الإمارات أوقفت دخول المقيمين غير الإماراتيين في 19 مارس آذار.

وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر صحفي إن حظر التجول الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر.

وأعلنت الامارات يوم الاثنين 832 حالة إصابة جديدة بكورنا وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 24190 حالة والوفيات إلى 224.

وأوقفت الإمارات رحلات الطيران المنتظمة الخاصة بنقل الركاب وأغلقت معظم الأماكن العامة لمحاربة الوباء لكنها شهدت، شأنها شأن دول خليجية أخرى، ارتفاعا في الإصابات بالفيروس بين العمال المهاجرين منخفضي الدخول الذين يقيمون في أماكن مزدحمة مما دفعها لزيادة اختبارات الكشف.

ورتبت السلطات رحلات طيران لإعادة المواطنين وعدد محدود من المقيمين ولإجلاء أجانب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المقيمين الذين لهم أقارب في الإمارات ستبدأ عوديتهم اعتبارا من أول يونيو حزيران.

وسمحت بعض الإمارات ومنها دبي، مركز الأعمال والسياحة، للمراكز التجارية بمعاودة أنشطتها خلال شهر رمضان الذي بدأ في 24 أبريل نيسان مع إلزامها بقيود. وسمحت دبي أيضا للمطاعم والمقاهي باستقبال 30 بالمئة من طاقاتها الاستيعابية كما أتاحت للمتنزهات العامة إعادة فتح أبوابها وفقا لقيود.

وحث المسؤول الإماراتي على عدم التجمعات العائلية خلال عيد الفطر، وقال إن المراكز التجارية ستعمل من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء خلال العيد مشيرا إلى أنه سيسمح للمتسوقين بالتواجد هناك لمدة ساعتين كحد أقصى.

وعرض مسؤول آخر قائمة محدثة بالعقوبات الخاصة بانتهاك إجراءات الحد من انتشار الفيروس ومنها غرامة 50 ألف درهم (13 ألف دولار) على إهمال أوامر الحجر الصحي وثلاثة آلاف درهم على عدم وضع كمامات أو إهمال التباعد الجسماني في الأماكن العامة أو خرق حظر التجول.

وقال المسؤول إن النائب العام سيفرض عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر أو غرامة لا تقل على مئة ألف درهم على الأشخاص الذين يكررون المخالفات.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)

(تغطية صحفية غيداء غنطوس - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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