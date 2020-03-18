دبي (رويترز) - أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء أنه تقرر منع مواطني الإمارات من السفر للخارج حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دبي يوم 2 مارس آذار 2020. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء أنه تقرر منع مواطني الإمارات من السفر للخارج حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)