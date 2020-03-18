دبي (رويترز) - أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء أنه تقرر منع مواطني الإمارات من السفر للخارج حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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