الإمارات تنفي تقريرا عن هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على مطار دبي
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دبي (رويترز) - نفت الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين تقارير عن مهاجمة المسلحين الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران لمطار دبي الدولي بطائرة مسيرة، وقالت إن العمليات في المطار تسير بشكل طبيعي.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي، وحركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي".
كانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قد قالت في وقت سابق إن طائرة مسيرة من النوع (صماد 3) استهدفت المطار، دون أن تذكر أي أدلة كما لم ترد أي تقارير عن أضرار أو إصابات بشرية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز