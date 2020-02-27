القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الخميس أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أوقفت خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران لحين إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة أن الهيئة "ألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها 72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى".
(تغطية صحفية أحمد طلبة ويوسف سابا - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)