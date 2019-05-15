هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 07:16 م

دبي (رويترز) - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الأربعاء إن التحالف العسكري بقيادة السعودية "سيرد بقوة" على أي هجوم تشنه جماعة الحوثي اليمنية على المملكة لكنه سيظل ملتزما باتفاق سلام تم التوصل إليه بشأن مدينة الحديدة برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف قرقاش للصحفيين أن الإمارات، العضو في التحالف الذي يقاتل الحوثيين في اليمن منذ أربعة أعوام، تؤمن بأن اتفاق السلام في الحديدة "يظل خيارنا الأفضل" وستدعم عملية الأمم المتحدة رغم أفعال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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