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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 05:30 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:30

أطفال من اللاجئين السوريين في سهل البقاع اللبناني. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)