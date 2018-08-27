الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع روسيا بشأن إمكانية عودة اللاجئين السوريين
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أطفال من اللاجئين السوريين في سهل البقاع اللبناني. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
بروكسل (رويترز) - قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يعتقد أن سوريا آمنة لعودة اللاجئين إليها وذلك ردا على مساع روسية تهدف إلى عودة اللاجئين إلى البلد الذي يعاني من ويلات الحرب وإلى إسهام المجتمع الدولي في إعادة البناء.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في وقت لاحق هذا الأسبوع في النمسا.
ويتوقع المسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن يتمسك التكتل بموقفه في عدم تقديم أموال لإعادة الإعمار ما دام الرئيس بشار الأسد لا يسمح للمعارضة بالاشتراك في السلطة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق هذا الشهر إنه يتعين القيام بكل ما هو ضروري لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "لكن الظروف غير مواتية هناك. روسيا تريد منا أن نساهم في ذلك، لكن سوريا غير آمنة تحت حكم الأسد".
ويدعم الاتحاد الأوروبي جماعات معارضة سورية في الحرب المتعددة الأطراف، والمستعرة منذ أكثر من سبع سنوات فيما يرجع أساسا إلى الخلافات بين القوى الإقليمية والعالمية حول كيفية إخمادها.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير مصطفى صالح)
رويترز