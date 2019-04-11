هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 08:05 م

بروكسل (رويترز) - دعا الاتحاد الأوروبي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر يوم الخميس إلى وقف هجومها على العاصمة طرابلس.

وتعطل بيان فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد يوما وسط خلاف بين فرنسا وإيطاليا بشأن كيفية التعامل مع الصراع المتصاعد.

ودارت مواجهات بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة فائز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة قرب طرابلس يوم الخميس.

وقالت موجيريني في بيان "الهجوم العسكري الذي بدأه الجيش الوطني الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد في العاصمة وحولها يعرض المدنيين للخطر بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، ويعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما لذلك من مخاطر حدوث عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة، بما في ذلك التهديد الإرهابي".

وأضافت "يدعو الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه جميع الأطراف إلى وقف جميع العمليات العسكرية فورا. يجب على الجيش الوطني الليبي وكل القوات التي دخلت طرابلس أو محيطها الانسحاب، كما يجب الانصياع إلى دعوات الأمم المتحدة من أجل هدنة إنسانية".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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