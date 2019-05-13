هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 10:20 م

مقاتل تابع للحكومة الليبية المدعومة دوليا في طرابلس يوم الأحد. تصوير: جوران توماسيفيبتش - رويترز

بروكسل (رويترز) - قال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه يتعين على مختلف الجماعات المتحاربة في ليبيا الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة واصفا الوضع هناك بأنه تهديد للأمن الدولي.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماعهم في بروكسل مع فائز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف لتطبيق وقف إطلاق النار فورا والعمل مع الأمم المتحدة ووقف الأعمال القتالية بشكل كامل وشامل".

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي "يدعو الأطراف أيضا إلى النأي بأنفسها علنا وعلى الأرض عن العناصر الإرهابية والإجرامية المشاركة في القتال وعن أولئك المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ومن بينهم الأفراد المسجلون لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

واندلع أحدث قتال في ليبيا منذ شهر عندما تقدمت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها خليفة حفتر إلى ضواحي طرابلس. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 440 شخصا قتلوا في الاشتباكات بينما نزح عشرات الألوف عن ديارهم.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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