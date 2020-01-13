هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 01:28 م

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الاحد. تصوير: جوهانا جيرون-رويترز.

لوكسمبورج (رويترز) - رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين بوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية تركيا وروسيا لكنها طالبت بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار هذا البلد.

وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل "نعم وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة. هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه. ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة".

وأضافت "لهذا أهمية قصوى".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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