هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 06:47 م

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 4 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: إيف هيرمان - رويترز

بروكسل (رويترز) - حث الاتحاد الأوروبي تركيا يوم الأربعاء على وقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا، قائلا إنه يرفض خطط أنقرة لإقامة منطقة آمنة للاجئين ولن يقدم أي مساعدات هناك.

وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، في بيان مشترك "الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف العملية العسكرية التي تنفذها من جانب واحد... ما يسمى بالمنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا لن يفي على الأرجح بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين".

وأضاف البيان "الاتحاد الأوروبي لن يمنح مساعدات لإقامة أو تنمية المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين".

(تغطية صحفية روبين إيموت - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير‭ ‬ أحمد حسن)

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