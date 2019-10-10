هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 09:11 ص

لوكسمبورج (رويترز) - ذكر بيان يوم الخميس أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع الإمارات وسويسرا من قائمتين وضعهما التكتل للدول التي تعمل كملاذات ضريبية.

وقرر الوزراء خلال اجتماع في لوكسمبورج إسقاط الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء التي تشمل الدول التي لم تتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الضريبية. وأزيلت جزر مارشال أيضا من تلك القائمة التي لا تزال تشمل تسع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمها جزر في المحيط الهادي ليس لها علاقة مالية تذكر مع التكتل.

ورفع الاتحاد الأوروبي سويسرا، شريكه الاقتصادي الكبير، من القائمة الرمادية التي تشمل الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لجعلها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان أنها أوفت بالتزاماتها وبالتالي تم رفعها.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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