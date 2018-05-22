الاتحاد الأوروبي يطالب بإعادة تأشيرة دخول مدير هيومن رايتس ووتش لإسرائيل
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أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره في بروكسل يوم 2 مايو أيار 2018. تصوير: فرانسوا لينوا - رويترز(reuters_tickers)
بروكسل (رويترز) - طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل يوم الثلاثاء بإعادة تفعيل تأشيرة دخول عمر شاكر مدير مكتب مؤسسة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في البلاد.
وكانت إسرائيل قد ألغت تأشيرة دخوله هذا الشهر واتهمته بدعم حملة مقاطعة تستهدفها.
وقال الاتحاد الأوروبي "الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإسرائيلية العدول عن قرارها لأنها إن لم تفعل ستنضم إسرائيل إلى قائمة قصيرة جدا للدول التي تمنع موظفي هيومن رايتس ووتش من الدخول أو تطردهم".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز