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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 10:31 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:31

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره في بروكسل يوم 2 مايو أيار 2018. تصوير: فرانسوا لينوا - رويترز (reuters_tickers)