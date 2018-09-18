الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية المدنيين في إطار اتفاق إدلب
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علم الاتحاد الأوروبي في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
بروكسل (رويترز) - قال الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتفاق الروسي التركي الخاص بمنطقة إدلب السورية يجب أن يحمي المدنيين ويسمح بوصول المساعدات.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في إفادة صحفية اعتيادية "نتوقع أن يضمن الاتفاق الذي... توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي أمس حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية وكذلك أن يضمن وصول المساعدات الإنسانية بلا عائق وعلى نحو مستمر".
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز