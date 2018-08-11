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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 08:39 م 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:39

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني تصل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل ببلجيكا يوم 12 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل وكالات أنباء. (reuters_tickers)