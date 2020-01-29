هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 02:42 م

بروكسل (رويترز) - قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقامة دولة فلسطينية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط فرصة لاستئناف المحادثات للتوصل إلى "حل قابل للتنفيذ" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد نيابة عن التكتل إن مبادرة ترامب "تتيح فرصة لاستئناف الجهود المطلوبة بشدة للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجري التفاوض عليه ويكون قابلا للتنفيذ"، مضيفا أن الاتحاد بحاجة إلى دراسة المقترحات وتقييمها.

ونبه الاتحاد في الوقت نفسه إلى أنه ينبغي لإسرائيل والفلسطينيين إظهار "التزام حقيقي بحل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الصراع".

وتشمل خطة ترامب الموافقة على السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على مستوطنات الضفة الغربية والتي هي محل خلاف طويل.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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