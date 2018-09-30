الاتحاد الوطني الكردستاني يقول لن يعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية الكردية
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امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية الكردية في مدينة إربيل في إقليم كردستان العراق يوم الأحد. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.(reuters_tickers)
اربيل/السليمانية (العراق) (رويترز) - ذكر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إنه لن يعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في إقليم كردستان العراق يوم الأحد.
ويتنافس الحزب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات، وذلك بعد عام من فشل محاولة كردية للاستقلال عن العراق.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز