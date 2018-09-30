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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 08:11 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:11

ناخبات في دهوك في إقليم كردستان العراق يوم الأحد. تصوير: آري جلال - رويترز.

من أحمد أبو العينين وراية الجلبي

أربيل/السليمانية (العراق) (رويترز) - أعلن حزب كردي ذو نفوذ في شمال العراق أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد مما يزيد الغموض السياسي في منطقة لا تزال مرتبكة منذ محاولة فاشلة للاستقلال عن العراق قبل عام.

وقال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إن قراره بتجاهل نتائج الانتخابات، التي لم تعلن بعد، اعتمد على ما وصفه بالتلاعب في عملية التصويت.

ويتنافس الحزب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات في أجواء يشوبها تنامي الاستياء من مزاعم فساد وصعوبات اقتصادية.

وفي ظل معارضة ضعيفة فإن من المتوقع أن يستمر الحزبان الرئيسيان في اقتسام السلطة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل الذي يقطنه ستة ملايين نسمة.

ونجح مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاحتفاظ بقاعدة تأييد رغم سحق الحكومة في بغداد لمسعاه من أجل الاستقلال مما أسفر عن فقدان الإقليم الكردي لأراض وتقليص استقلاله الاقتصادي.

وتشير الانقسامات داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يمكن أن تكون له اليد العليا في تحالف حاكم يضم الحزبين.

وتصاعدت نبرة الانتقاد للمؤسسة الكردية الحاكمة التي تهيمن عليها أسرتي برزاني والطالباني منذ عشرات السنين لكن ضعف المعارضة يشير إلى أن الناخبين قد يتمسكون بالوضع القائم.

وقالت حليمة أحمد (65 عاما) وهي تسير متكئة على عصاها في مدينة أربيل مقر حكومة إقليم كردستان العراق "لا أعلم لمن سأدلي بصوتي لكن عائلتنا كانت دوما مؤيدة للحزب الديمقراطي الكردستاني. ابني سيختار لي مرشحا".

ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 72 ساعة. ويضم برلمان الإقليم 111 مقعدا منها 11 مقعدا للأقليات العرقية.

* إقبال ضعيف

وقالت المفوضية العليا للانتخابات ظهر يوم الأحد إن نسبة الإقبال على التصويت تراوحت بين 16 و23 بالمئة في المحافظات المختلفة بمنطقة كردستان. وفي مركز اقتراع داخل إحدى مدارس الفتيات قال أحد العاملين بالمركز إن الإقبال حتى الساعة الثالثة (1200 بتوقيت جرينتش) كان أقل من 35 في المئة.

وقال محام ومراقب مستقل إن نسبة الإقبال كانت ضعيفة للغاية.

وتقلصت أعداد من يقبلون على التصويت في الانتخابات في الفترة الأخيرة في الإقليم الغني بالنفط بعدما قوضت سنوات من الجمود السياسي وتوقف صرف الرواتب والفساد الثقة في العملية السياسية.

وقال مراقبون من حزبين معارضين إن بعض الأشخاص حاولوا التصويت باستخدام بطاقات هوية مزيفة لكن جرى منعهم. ولم تتمكن رويترز بشكل مستقل من التحقق من صحة هذه الواقعة.

وكان أداء الأحزاب الكردية ضعيفا في الانتخابات العامة العراقية التي جرت في مايو أيار وسط مزاعم عديدة اتهمت الحزبين الرئيسيين بالتزوير ولم تتأكد عند إعادة فرز الأصوات فيما بعد.

وضعفت حركة التغيير الكردية (كوران) التي تمثل المعارضة الرئيسية بسبب صراعات داخلية ووفاة مؤسسها وزعيمها نيجيرفان مصطفى العام الماضي.

وقال عمر محمود عبد الله (52 عاما) في مركز اقتراع في مدرسة شيرين في السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "قصدت أن أدلي بصوتي مبكرا. أعطيت صوتي لكوران وآمل أن يتحقق الأفضل".

وفي مركز اقتراع آخر في السليمانية قال المحامي حسن دالوش (65 عاما) أيضا إنه سيعطي صوته للمعارضة.

وأضاف "لدي شعور طيب تجاه هذه الانتخابات إذا لم تزور. لكن الحزبين الموجودين في السلطة يرغبان دائما في التزوير فهو السبيل الوحيد لبقائهما في السلطة".

وتابع "لن أصوت أبدا لهما. اليوم أعطيت صوتي للمعارضة".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز