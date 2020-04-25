هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2020 02:53 م

طائرة بوينج 787-9 دريملاينر تابعة للاتحاد للطيران تقلع من مطار في جنيف يوم 13 مارس آذار 2020. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز

دبي (رويترز) - قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي يوم السبت إنها ستمدد تعليق رحلات الركاب حتى 16 مايو أيار على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشركة قد قالت من قبل إنها تستهدف استئناف رحلات الركاب جزئيا اعتبارا من أول مايو أيار. وقالت في بيان إن كل الرحلات المنتظمة ستبقى معلقة حتى 16 مايو على الأقل بعد أن قالت في وقت سابق يوم السبت أن التعليق سيستمر حتى 15 مايو أيار.

وتشغل الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الإماراتية الأخرى، رحلات لخارج البلاد فقط حاليا لتقل الأجانب الراغبين في العودة لبلادهم بينما حظرت الإمارات دخول الأجانب إليها في ظل تفش عالمي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم الشركة "على الرغم من أن الاتحاد كانت تأمل في استئناف العمل في خدمات محدودة لرحلات الركاب المنتظمة في الأول من مايو وفقا لرفع القيود على السفر التي فرضتها حكومة الإمارات، إلا أن شركة الطيران الآن ستؤجل تلك الخطة حتى 16 مايو على الأقل بسبب الوضع الراهن".

وقالت الشركة إن القرار اتخذ في وقت مبكر لتجنب أي عرقلة لخطط العملاء الراغبين في السفر في تلك الفترة ولضمان سلامتهم أيضا.

وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في وقف شبه كامل لكل رحلات السفر الجوي الدولية.

(تغطية صحفية أليكس كورنويل - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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