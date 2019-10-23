بيروت (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية يوم الأربعاء أن ممثلة ادعاء لبنانية وجهت اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي ولبنك عودة بتحقيق مكاسب غير مشروعة بالحصول على قروض إسكان مدعومة.
والاتهامات التي وجهتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون شملت نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وأحيلوا إلى قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب ميقاتي للتعليق. وقال ممثل عن بنك عودة إن البنك ليس لديه تعليق فوري.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)