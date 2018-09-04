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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 06:28 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:28

دخان يتصاعد اثر سقوط صاروخ على مخيم للنازحين خلال اشتباكات بين الفصائل المتنافسة في طرابلس يوم 2 سبتمبر ايلول 2018. (صورة لرويترز يحظر اعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف). (reuters_tickers)