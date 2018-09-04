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دخان يتصاعد اثر سقوط صاروخ على مخيم للنازحين خلال اشتباكات بين الفصائل المتنافسة في طرابلس يوم 2 سبتمبر ايلول 2018. (صورة لرويترز يحظر اعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

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تونس (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل المسلحة التي تتقاتل منذ أكثر من أسبوع للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تويتر "جرى التوصل والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم لإنهاء كل العمليات القتالية".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز