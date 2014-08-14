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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2014 11:06 م 14 أغسطس 2014 - آخر تحديث - 23:06

الدبلوماسي الأسباني بيرناردينو ليون - ارشيف رويترز (reuters_tickers)