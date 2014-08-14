الامين العام للامم المتحدة يعين دبلوماسيا اسبانيا مبعوثا لليبيا
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الدبلوماسي الأسباني بيرناردينو ليون - ارشيف رويترز(reuters_tickers)
الامم المتحدة (رويترز) - عين الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الخميس الدبلوماسي الأسباني بيرناردينو ليون مبعوثا خاصا للمنظمة الدولية إلى ليبيا التي تشهد اسوأ قتال بين فصيلين مسلحين منذ الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وقال بان في بيان إن ليون سيحل محل طارق متري اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول كرئيس للبعثة السياسية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والمعروفة باسم يونسميل.
وأضاف بان "يجلب السيد ليون لهذا المنصب سنوات كثيرة من الخبرة السياسية والدبلوماسية من خلال عمله مع حكومته الوطنية والاتحاد الأوروبي بما في ذلك شغله في الاونة الاخيرة لمنصب الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي في ليبيا والممثل الخاص للاتحاد الاوروبي في جنوب المتوسط."
ويخوض فصيلان متنافسان منذ أكثر من شهر قتالا بالصواريخ والمدفعية حول جنوب طرابلس إلى ساحة قتال مما أجبر الأمم المتحدة والحكومات الغربية على اغلاق سفاراتها واجلاء الدبلوماسيين.
ويسعى وفد تابع للأمم المتحدة إلى وقف اطلاق النار بين قوات الزنتان ومصراتة المتناحرتين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف صديق)
رويترز