هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2019 12:52 م

البابا فرنسيس خلال عظته الأسبوعية في الفاتيكان يوم 24 ابريل نيسان 2019. تصوير: يارا ناردي - رويترز.

ميلانو (رويترز) - دعا البابا فرنسيس يوم الأحد إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا مع تصاعد حدة المعارك هناك.

وقال البابا في كلمة ألقاها يوم الأحد خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان إن الأحوال المتردية بالفعل لمن هم في تلك المراكز تدهورت بسبب الصراع الدائر.

وأضاف "أناشد الإجلاء في أسرع وقت ممكن عبر الممرات الإنسانية خاصة النساء والأطفال والمرضى".

وأجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي 325 لاجئا أفريقيا من مركز احتجاز بجنوب طرابلس في ظل تصاعد العنف.

وتعرضت العاصمة الليبية إلى ضربة جوية في وقت متأخر من يوم السبت فيما واصلت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر حملة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع لانتزاع السيطرة على طرابلس.

كما دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل من لقوا حتفهم أو تكبدوا خسائر جسيمة في فيضانات اجتاحت جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك