هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 03:38 م

من أحمد العمامي

طرابلس (رويترز) - قال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم يوم الخميس إن 116 مهاجرا على الأقل فقدوا وتم إنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس التي تقع إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

ونقل قاسم عن ناجين قولهم إن أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن القارب.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت في وقت سابق يوم الخميس إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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