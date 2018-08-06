البحرين تؤكد وقوفها مع الرياض في الخلاف مع كندا
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دبي (رويترز) - قالت البحرين يوم الاثنين إنها تقف مع الرياض في خلاف سياسي مع كندا ورفضت ما وصفته بتدخل أوتاوا في الشؤون الداخلية السعودية.
وذكرت وزارة الخارجية البحرينية على تويتر "تؤكد مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها".
وقالت السعودية يوم الأحد إنها ستوقف أي معاملات تجارية أو استثمارية جديدة مع كندا بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء في مجال الحقوق المدنية.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز