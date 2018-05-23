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دبي (رويترز) - قالت قنصلية البحرين في مدينة مومباي الهندية على حسابها على تويتر يوم الأربعاء إنها طلبت من رعاياها تجنب السفر إلى ولاية كيرالا الهندية لحين السيطرة على تفشي فيروس نيباه النادر.

وقال مسؤولون إن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وتلفا في الدماغ وتسبب في وفاة عشرة أشخاص في جنوب الهند حتى الآن.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز