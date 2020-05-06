هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 02:48 م

رجل يضع قطعة قماش على وجهه للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنامة يوم 23 أبريل نيسان 2020. تصوير: حمد لمحمد - رويترز.

دبي (رويترز) - قالت وزارة الصحة البحرينية إن المتاجر والمشروعات الصناعية يمكنها استئناف عملها اعتبارا من يوم الخميس لكن المطاعم ستظل مغلقة في الوقت الذي تخفف فيه الدولة الخليجية القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت البحرين أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر مارس آذار ومنعت دخول الزوار الأجانب لكنها لم تفرض حظر تجول على عكس دول خليجية أخرى.

وقال مسؤولو وزارة الصحة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه يتعين على العاملين والزبائن ارتداء الكمامات الواقية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي. وستظل دور السينما والمنشآت الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل مغلقة.

وسجلت المملكة 3720 حالة إصابة وثماني وفيات بالفيروس. وتجاوز عدد الإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي الست 76 ألفا والوفيات 421 حالة.

وخففت دول خليجية أخرى حظر التجول وقيودا أخرى مع بدء شهر رمضان قبل نحو أسبوعين.

وافتتحت البحرين هذا الأسبوع مستشفى ميدانيا يضم وحدة للرعاية المركزة بها 152 سريرا لعلاج مرضى كوفيد-19 على قطعة أرض خالية في سترة ضمن خطة لإضافة 500 سرير جديد مجهزة للرعاية المركزة للحالات الحرجة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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