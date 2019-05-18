دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة حذرت مواطنيها يوم السبت من السفر إلى العراق وإيران وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة "فورا" لسلامتهم.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية البحرينية قولها "أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة".
يأتي التحذير وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.
(تغطية صحفية مها الدهان - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)