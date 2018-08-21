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دبي (رويترز) - قالت وزارة الداخلية في البحرين يوم الثلاثاء إنها قررت التوقف عن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمواطنين القطريين وذلك في تصعيد لإجراءات ضد قطر بعد أزمة دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من عام.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية إنه يُستثنى من ذلك الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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رويترز