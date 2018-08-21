البحرين تقرر وقف إصدار تأشيرات دخول للقطريين
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
دبي (رويترز) - قالت وزارة الداخلية في البحرين يوم الثلاثاء إنها قررت التوقف عن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمواطنين القطريين وذلك في تصعيد لإجراءات ضد قطر بعد أزمة دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من عام.
وقال بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية إنه يُستثنى من ذلك الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز