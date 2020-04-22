هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 08:55 م

سيارة عند مدخل مركز فحص للكشف عن فيروس كورونا في المنامة عاصمة البحرين يوم 9 ابريل نيسان 2019. رويترز

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية يوم الأربعاء أن البحرين مددت إجراءات العزل العام التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 ابريل نيسان وحتى السابع من مايو أيار.

وقالت الوكالة إن الإجراءات تشمل "الاستمرار في إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل". إلى جانب إجراءات أخرى.

وسجلت البحرين 2009 حالات حتى الآن و7 حالات وفاة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية عمر فهمي - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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