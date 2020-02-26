القاهرة (رويترز) - أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين يوم الأربعاء تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة مطار دبي الدولي والمغادرة منه لمدة 48 ساعة أخرى.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق -إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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