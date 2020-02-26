القاهرة (رويترز) - أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين يوم الأربعاء تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة مطار دبي الدولي والمغادرة منه لمدة 48 ساعة أخرى.
(تغطية صحفية هشام عبد الخالق -إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية تهبط في مطار دبي الدولي. أرشيف رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين يوم الأربعاء تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة مطار دبي الدولي والمغادرة منه لمدة 48 ساعة أخرى.
(تغطية صحفية هشام عبد الخالق -إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)