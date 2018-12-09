البحرين تنتقد أمير قطر لعدم حضوره القمة الخليجية بالرياض

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 01:43 م

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة في صورة من أرشيف رويترز.

من ستيفن كالين

الرياض (رويترز) - انتقد وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة أمير قطر يوم الأحد لعدم حضوره القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في الرياض في خطوة تشير إلى ضعف الآمال في حل وشيك للخلاف بين الدوحة وثلاث دول عربية خليجية.

وأوفدت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي للقمة التي يخيم عليها قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى منذ منتصف عام 2017.

وقال وزير خارجية البحرين في تغريدة على تويتر "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة" في إشارة لمطالب الدول التي قاطعت الدوحة.

وردا على ذلك، قال أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية "قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور".

وانطلقت القمة السنوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية يوم الأحد في وقت تتعرض فيه المملكة لضغوط بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول.

وعرض التلفزيون السعودي لقطات للملك سلمان وهو يستقبل وفود الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت لدى وصولها.

ومن المتوقع أن تركز القمة على السياسات النفطية والقضايا الأمنية بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة وقطر التي تقول إن قطع روابط التجارة والنقل معها يهدف للنيل من سيادتها.

وانسحبت قطر على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بعد 57 عاما للتركيز على الغاز في ضربة على ما يبدو للسعودية المنتج الرئيسي في أوبك.

وتوترت أيضا العلاقات بين السعودية والكويت بسبب حقلي نفط مشتركين مما يضعف وحدة مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1980 ليكون حصنا في مواجهة الجارين الكبيرين العراق وإيران.

* انقسام مرير

وقاومت السعودية ضغوطا أمريكية لإعادة العلاقات مع الدوحة بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول إذ أثارت القضية إدانات وركزت الأضواء على السياسة الخارجية للمملكة.

وحث مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الدول الخليجية يوم الأحد على تسوية الخلافات في سبيل تشكيل تحالف أمني مقترح بالشرق الأوسط سيضم مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وقال تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج للصحفيين خلال منتدى أمني بأبوظبي "نود أن نرى الوحدة تعود ليس بشروطنا وإنما بشروط الدول المعنية".

وفي حين قالت دول المقاطعة إن الخلاف ليس ضمن أولوياتها وإن مجلس التعاون الخليجي لا يزال فعالا، قالت الدوحة إن الخلاف أضر بالأمن الإقليمي من خلال إضعاف مجلس التعاون.

وتوترت أيضا العلاقات بين السعودية والكويت بسبب إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة المقسومة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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