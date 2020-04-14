هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2020 02:56 م

دبي (رويترز) - حولت البحرين ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق في مستشفى عسكري إلى وحدة رعاية مركزة تضم 130 سريرا لعلاج المصابين بكوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وتعتزم إنشاء أربع وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى.

وقالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء إن البحرين سجلت 161 إصابة جديدة بكورونا، معظمها بين العمال الأجانب، مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 1522 حالة وسبع وفيات.

وتجاوز عدد الإصابات في بلدان الخليج العربية الست 16500 حالة فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 100 شخص.

وكثفت دول الخليج الفحص بعدها شهدت زيادة في الحالات بين العمال الأجانب منخفضي الدخل.

وتم تجهيز جميع الأسرة في وحدة الرعاية المركزة في المستشفى العسكري بالرفاع جنوبي العاصمة المنامة بجهاز تنفس صناعي. وقالت السلطات إنها تعتزم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 500 سرير بعد الانتهاء من إنشاء وحدات ميدانية أخرى في أنحاء البلد.

كما أعلنت إمارة دبي أيضا أنها تعتزم إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة أي زيادة في حالات الإصابة.

ولم تفرض البحرين حظرا للتجول أو إجراءات حجر صحي على أي مناطق للحد من انتشار الفيروس. ولا تزال شركة الطيران الحكومية تشغل بعض الرحلات. لكن البحرين أغلقت المدارس ومعظم الأماكن العامة مثل في ذلك مثل البلدان المجاورة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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