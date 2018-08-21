البحرين توقف إصدار تأشيرات دخول للقطريين
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دبي (رويترز) - قالت وزارة الداخلية في البحرين يوم الثلاثاء إنها قررت التوقف عن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمواطنين القطريين وذلك في تصعيد لإجراءات ضد قطر في أزمة دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من عام.
وقال بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية إنه يُستثنى من ذلك الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية.
وذكر البيان أن الإجراء رد على "التصرفات العدائية" للسلطات القطرية. ولم يذكر تفاصيل.
وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017، متهمين إياها بتمويل الإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك وتقول إن المقاطعة تهدف لتقييد دعمها للإصلاح.
وفي أكتوبر تشرين الأول قالت البحرين إنها ستفرض تأشيرات دخول على القطريين كإجراء أمني.
ومن المفترض السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست التنقل بحرية فيما بينها باستخدام بطاقة الهوية فقط.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز