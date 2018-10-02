البرلمان العراقي ينتخب السياسي الكردي المخضرم برهم صالح رئيسا للبلاد
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السياسي الكردي برهم صالح خلال مقابلة مع رويترز في السليمانية يوم 8 مايو ايار 2018. تصوير: أكو رشيد - رويترز.(reuters_tickers)
من أحمد رشيد
السليمانية(العراق) (رويترز) - قال نائبان لرويترز والتلفزيون العراقي إن البرلمان انتخب السياسي الكردي المخضرم برهم صالح رئيسا للبلاد.
وتعهد صالح أثناء أدائه اليمين بحماية وحدة العراق وسلامته.
ونقل التلفزيون الرسمي عن النائب ريبوار طه من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح صالح قوله إنه يوم مشهود بالنسبة للعراق. وحصل صالح على أصوات 219 نائبا.
وبموجب الدستور العراقي أمام صالح 15 يوما لدعوة مرشح أكبر كتلة برلمانية لتشكيل حكومة. وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
ومنذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة يتم تقاسم السلطة في العراق بين أكبر ثلاثة مكونات عرقية وطائفية في البلاد.
ويخصص منصب رئيس الوزراء لعربي شيعي بينما يتولى رئاسة البرلمان عربي سني ويتولى الرئاسة كردي.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز