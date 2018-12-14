البرلمان العربي يدعو الجامعة العربية لإعادة سوريا إلى العمل المشترك

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 06:08 م

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يتحدث في مؤتمر في روما عاصمة إيطاليا يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير ماكس روسي - رويترز.

من محمد عبد اللاه

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن البرلمان العربي دعا جامعة الدول العربية يوم الجمعة إلى إعادة سوريا إلى العمل العربي المشترك بعد سبع سنوات من قرار الجامعة تعليق أنشطة سوريا في مختلف مؤسساتها.

وتعد دعوة البرلمان العربي إشارة إلى أن الجامعة العربية يمكن أن تتحرك لإعادة تمثيل سوريا في مؤسساتها بعد تعليق أنشطتها في نوفمبر تشرين الثاني عام 2011 ردا على هجمات القوات السورية العنيفة على المحتجين في المدن السورية.

ويقول دبلوماسيون إن إنهاء تعليق الأنشطة السورية في مؤسسات الجامعة العربية يتطلب موافقة مجلس الجامعة العربية بالإجماع لكن يمكن لدول أعضاء فيها إبداء تحفظها دون أن يمنع ذلك سريان القرار.

وقالت الوكالة إن الدعوة لإنهاء تعليق الأنشطة السورية في الجامعة العربية تضمنها بيان وزع يوم الجمعة موجه إلى "مجلس جامعة الدول العربية واللجان المعنية وكل الهيئات والمؤسسات العربية".

وأضافت أن البيان دعا مجلس الجامعة العربية وباقي المؤسسات العربية إلى "العمل والتنسيق من أجل إعادة سوريا الى الفضاء العربي مساهمة في تحقيق الحلول السياسية التي تمكن الشعب السورى من (تحقيق) وحدته على أراضيه ومن العيش الآمن بما يجمع قواه الوطنية بعيدا عن أي نزعة طائفية أو إقصاء".

وأكد بيان البرلمان العربي على "الوقوف إلى جانب الشعب السوري في أزمته التي يمر بها".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال لصحيفة البيان الإماراتية في أبريل نيسان "قرار تجميد المقعد السوري في الجامعة العربية في تقديري قرار متسرع جدا. وهناك نقاشات... نحو تغيير في مواقف بعض الدول العربية التي ترى أن هذا التصرف يجب أن يعاد النظر فيه".

ومنذ شهور تطالب وسائل إعلام رسمية مصرية بإعادة الحكومة السورية إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية.

(شارك في التغطية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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