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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 12:22 م 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:22

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم 11 ديسمبر كانون الأول 2017. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء (reuters_tickers)