هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 07:19 م

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية على منبر أحد المساجد في الموصل بالعراق - صورة من أرشيف رويترز. صورة من موقع على الانترنت.

القاهرة (رويترز) - نشرت مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين ما وصفتها بأنها رسالة مصورة من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قال فيها إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا هي رد الدولة الإسلامية على خسائرها في الباغوز آخر معاقلها في سوريا.

وقال البغدادي إن التنظيم سيثأر لقتلاه وأسراه.

وجلس الرجل على الأرض في التسجيل مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة.

والمقطع هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام 2014 بينما نشرت له تسجيلات صوتية مؤخرا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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