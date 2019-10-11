واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إنها تخطط لإرسال عدد كبير من القوات الإضافية والمعدات للسعودية تشمل دفاعات جوية وطائرات مقاتلة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية.

وذكر البيان "أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية".

(تغطية إدريس علي وفيل ستيوارت - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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