البنتاجون يقول إنه بدأ سحب القوات الأمريكية من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 06:37 م

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إنها بدأت عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا مع انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون في بيان "التحالف حرر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الحملة ضده لم تنته".

وأضافت "بدأنا عملية إعادة القوات الأمريكية للوطن من سوريا مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من الحملة".

وقالت أيضا "من أجل حماية القوات ولأسباب تتعلق بأمن العمليات لن ندلي بمزيد من التفاصيل. سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لهزيمة التنظيم حيثما ينشط".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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