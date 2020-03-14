هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 09:12 م

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم السبت إن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أمريكيين.

وأحجم جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون عن التكهن بشأن الرد المحتمل لكنه قال في بيان استنادا إلى تحذير وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع الماضي: "لا يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفرادا من الجيش الأمريكي وتفلتون ... سنحاسبهم".

وأضاف هوفمان أن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية وقال إن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد. وأصيب أيضا عدد من الجنود العراقيين في الهجوم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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