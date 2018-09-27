البنتاجون: المعركة بقيادة أمريكا ضد الدولة الإسلامية قتلت 1114 مدنيا
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طائرات أمريكية مقاتلة. (صورة حصلت عليها رويترز من طرف ثالث)(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن ما يربو على 1100 مدني قتلوا في ضربات بقيادة الولايات المتحدة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ أن بدأت العملية في 2014.
وقال التحالف الذي يقاتل متشددي الدولة الإسلامية في بيان إنه حدد خلال شهر أغسطس آب أن 53 مدنيا إضافيا قتلوا دون قصد ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيا على الأقل منذ أغسطس آب 2014.
والرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأمريكي أقل كثيرا من أرقام المنظمات الأخرى. وتقول جماعة أيرورز إن ما لا يقل 6575 مدنيا قتلوا في ضربات التحالف.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز